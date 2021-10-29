В Карачаево-Черкесии запустили цех по первичной переработке рыбы

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Кооператив "Ресурс" ввел в эксплуатацию цех по первичной переработке товарной рыбы в Урупском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), предприятие будет перерабатывать около 50 т рыбы в год. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Министерстве сельского хозяйства КЧР.

"Состоялся запуск цеха для полного технического цикла первичной переработки рыбы сельскохозяйственного потребительского кооператива "Ресурс". Выращивать рыбу впервые в хозяйстве будут в специальных установках замкнутого водоснабжения внутри помещения - по более ускоренной технологии. Эти условия позволят значительно повысить объемы производства и сбыта", - рассказали в министерстве.

Общая мощность производства составит до 50 т рыбы в год. Первичная обработка форели включает в себя очистку от чешуи, отделение от рыбы частей, имеющих пониженную пищевую ценность, упаковку готовой продукции. Цех построен в Урупском районе республики в 30 м от прудов кооператива.

В 2019 году кооператив получил грант на развитие материально-технической базы. Как отметили в министерстве, кооператив "Ресурс" является одним из немногих предприятий республики, производящих рыбу в полном производственном цикле, от икры до стадии товарной рыбы. Производство является экологически чистым.