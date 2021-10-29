Минцифры и РЭЦ проверят качество предоставления услуг через портал "Мой экспорт"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минцифры России и Российский экспортный центр (РЭЦ) подготовили методику проведения мониторинга качества предоставления услуг через информационную систему "Одно окно" (портал "Мой экспорт" - прим. ТАСС). Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления утверждается методика проведения мониторинга качества предоставления государственных и иных услуг с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности и правила выявления и устранения инцидентов в работе ИС "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности и контроля ее функционирования без технических сбоев и ошибок", - пояснили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

Принять участие в мониторинге смогут пользователи портала "Мой экспорт", то есть российские и иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели, получившие доступ к порталу.

"Оператор ИС "Одно окно" совместно с органами исполнительной власти будут осуществлять контроль бесперебойного функционирования портала. При этом пользователь при обнаружении технического сбоя либо ошибки сможет оставить сообщение на портале, которое будет рассмотрено. Когда сбой (ошибка) будет устранен, пользователю будет сообщено о результате", - уточнили в министерстве.

В Минцифры добавили, что принятие проекта постановления будет способствовать достижению показателя удовлетворенности качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием данной информационной системы.

Об информационной системе

Комплексная цифровая платформа "Одно окно", работающая по одноименному принципу, была запущена в конце 2020 года для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки.

С ее помощью экспортеры могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведен в соответствии с российским законодательством.