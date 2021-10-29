До конца 2022 года в Калужской области планируют газифицировать более 18 тыс. домов

КАЛУГА, 29 октября. /ТАСС/. Более 18 тыс. домов планируют газифицировать в Калужской области до конца 2022 года.

В настоящее время на догазификацию домовладений в регионе подано 3,3 тыс. заявок, сообщает в пятницу пресс-служба Законодательного собрания Калужской области.

"В 2021 году предусматривается газификация 1 529 домовладений, в 2022 году - 16 813. В настоящее время общий уровень газификации региона достиг практически 80%", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев, областные депутаты должны подключиться к работе по информированию населения о возможностях и условиях догазификации домов. "Возможно, не до всех дошли, не всем рассказали, как и что делать, - отметил он. Поэтому давайте включимся в разъяснительную работу", - приводит пресс-служба слова Новосельцева.