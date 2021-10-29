Стоимость обналичивания выросла до 20% для денег и до 40% для "крипты"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Стоимость обналичивания за последние годы выросла до 20% для денег и до 40% для "крипты". Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

"Если на первоначальном периоде теневые услуги - это обнал, вывод денежных средств - стоили 1-1,5%, то сегодня поднялась цена на рынке - 20%, по крипте - 40%, то есть издержки. Первоначально площадки были объемом где-то примерно 100-150 млрд, теневые площадки, то сегодня уже сократились до 2-2,5. Жизнедеятельность теневых площадок была пять-шесть лет, сегодня максимум год существует площадка и закрывается", - сказал глава Росфинмониторинга.