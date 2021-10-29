Сомнительные операции с участием средств бюджета сократились в шесть раз

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Количество сомнительных операций по обналичиванию, где есть, в том числе бюджетные деньги, сократилось в шесть раз. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

"Сомнительные операции финансовые по обналичиванию там, где есть бюджетные деньги, сократились в шесть раз. Количество фирм-однодневок - тоже в шесть раз. Но самое главное, что законопослушность хозяйствующих субъектов, которые работают с бюджетом, выросла в четыре раза по сравнению с хозяйствующими субъектами, которые работают в другой сфере", - сказал он.