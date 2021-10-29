Проект бюджета Кубани на 2022 год подписан с рекордными доходами в 325 млрд рублей

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Проект бюджета Краснодарского края на 2022 год подписан с рекордными доходами, власти намерены привлечь в казну 325 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Подписал проект краевого бюджета на три года. Если говорить о планах на 2022 год, они достаточно амбициозные. Несмотря на пандемию, мы планируем привлечь в краевую казну больше, чем когда-либо - 325 млрд рублей", - написал он.

В ближайшее время проект бюджета региона рассмотрят депутаты на сессии законодательного собрания. Положительная динамика позволяет повышать качество жизни в регионе - строить социальные объекты, дороги, обновлять коммунальную инфраструктуру, добавил губернатор Кубани.

Экономика Краснодарского края стабилизировалась в условиях пандемии коронавируса, предприятия реального сектора экономики развиваются, в 2021 году увеличились доходы бюджета края, что позволило нарастить расходную часть на 7,4 млрд рублей.

Власти намерены увеличить доходную часть бюджета на три года на 31,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году - на 12 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые доходы - 6,8 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета - 5,2 млрд рублей. С учетом реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета предлагается уменьшить в 2021 году объем привлечения кредитов кредитных организаций на 15 млрд рублей и объем погашения бюджетных кредитов на 12,6 млрд рублей. Таким образом, общий объем госдолга региона сократится до 99,5 млрд рублей.

В конце 2020 года депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли во втором и окончательном чтении краевой бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Общий объем доходов в 2021 году должен был составить 294 млрд руб. На плановый период 2022 года бюджет увеличится на 4,7 млрд рублей, в 2023 году - на 13,9 млрд рублей.