РФ предстоит в течение месяца ответить на 400 вопросов членов ВТО о торговой политике

ЖЕНЕВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Партнеры России по Всемирной торговой организации (ВТО), рассмотревшие в Женеве обзор ее торговой политики и практики, направили российской делегации дополнительные вопросы, ответы на которые, согласно правилам, необходимо дать в течение месяца. Всего поступило более тысячи вопросов, однако на настоящий момент остается ответить примерно на 400 из них, сообщила в пятницу в интервью ТАСС, подводя итоги дискуссий, глава делегации РФ, директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

Она подчеркнула, что обсуждение второго периодического обзора торговой политики и практики России, состоявшееся в ВТО 27-29 октября, "проходило конструктивно и взвешенно". При этом "партнеры высказывали как позитивные оценки, так и озабоченности".

Всего в рамках российского обзора поступило более тысячи дополнительных вопросов, но на большинство из них РФ уже ответила, отметила Майорова. "Сегодня продолжают приходить вопросы. Всего их сейчас порядка четырехсот, - сказала она. - Это в том числе дополнительные вопросы по темам, которые мы уже осветили в наших ответах. У нас есть месяц, чтобы окончательно на все ответить. Тогда обзор будет считаться окончательно завершенным".

"В позитивном ключе партнеры отмечали на заседании, в частности, активную роль России в ВТО, наш подход к переговорам и подготовке к 12-й министерской конференции организации, которая состоится в конце ноября - начале декабря. Сейчас ведется напряженная работа к этому мероприятию, - сообщила руководитель делегации. - Мы очень рассчитываем, что конференция будет успешной и удастся, в частности, завершить многолетние переговоры по рыболовным субсидиям".

При рассмотрении российского обзора многие члены ВТО высказали "озабоченности" по поводу российской торговой политики и практики. "На первом месте - участие государства в экономике. Ряд делегаций заявил, что, по их мнению, это участие является чрезмерным, а используемые РФ инструменты искажают справедливые условия на российском рынке, условия конкуренции, что негативным образом сказывается на возможностях экспорта товаров и услуг, а также инвестиций", - продолжила собеседница агентства. Российская делегация на это ответила, что ВТО "никоим образом не регламентирует долю государственных компаний по сравнению с частными в экономике". Ситуации в этой сфере среди членов ВТО "очень сильно разнятся в зависимости от страны". "Самое главное, чтобы законодательство и правоприменительная практика обеспечивали недискрминацию. Если это правило выполняется, тогда мы не видим проблем с точки зрения ВТО. На наш взгляд, это правило выполняется", - констатировала Майорова.

Опора на собственные силы

Другой блок вопросов, по которым партнеры высказали озабоченность, касался импортозамещения в России, которое активно развивается после 2014 года, когда страна "столкнулась с санкциями со стороны ряда крупных партнеров и это повлияло на цепочки поставок, в том числе на проекты, которые осуществлялись с участием иностранных партнеров". "Когда в один момент это участие прекращается, а деньги уже инвестированы, то, естественно, мы вынуждены искать какие-то альтернативы. Прежде всего это опора на собственные силы", - резюмировала руководитель российской делегации.

В докладе России, опубликованном на сайте ВТО, в частности, говорится о приверженности страны "открытой, недискриминационной и транспарентной многосторонней торговой системе с ВТО в ее сердцевине". В свою очередь в докладе, подготовленном секретариатом ВТО, отмечается, что "результатом осторожного менеджмента [в политике России] стала макроэкономическая стабильность", о чем свидетельствуют фискальный профицит, низкие темпы инфляции и "обильные международные резервы". России удалось "смягчить воздействие снижающихся и волатильных цен на нефть и других внешних факторов, в частности путем плавающего режима обменного курса и новых фискальных правил".