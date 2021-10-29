Мусоросортировочный комплекс запустят в 2022 году на месте полигона во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Новый мусоросортировочный комплекс планируют запустить до конца 2022 года на месте мусорного полигона, расположенного на окраине Владикавказа. Об этом сообщается на официальном портале главы и правительства региона.

Председатель правительства субъекта Борис Джанаев оценил ход рекультивации мусорного полигона, проверил, как идут работы по созданию мусоросортировочного комплекса. "После рекультивации нынешнего полигона будет запущен новый технопарк - он будет состоять из мусоросортивочного комплекса и полигона. Запуск трех линий сортировки отходов будет осуществляться поэтапно - первую планируют открыть уже в этом году. <...> Завершить экологические работы на старом полигоне и запустить новый мусоросортировочный комплекс предстоит до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что предприятие будет не только перерабатывать мусор, но и вторично использовать картон, стекло и пластик.

Рекультивация старого Владикавказского полигона твердых коммунальных отходов началась в 2020 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". На данный момент на территории устанавливают защитный экран, который будет состоять из 7 слоев и покроет свалочные массы. Подрядной организации предстоит рекультивировать порядка 80 гектаров земли, всего комплекс работ включает четыре этапа. На месте бывшего полигона будет организована ландшафтная зона.

"Каждый должен понимать степень своей ответственности за каждое действие. Федеральные средства должны быть освоены в полном объеме. Никакого нарушения законодательства, никакой экологической проблемы на территории республики быть не должно", - приводятся на сайте слова премьер-министра республики.