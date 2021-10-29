Ингушетия и Россельхозбанк подписали соглашение по повышению уровня жизни в селах региона

МАГАС, 29 октября. /ТАСС/. Минсельхоз Ингушетии подписал соглашение с Россельхозбанком, в рамках которого в регионе будет проводиться работа по повышению уровня жизни в селах региона до городского, сообщила в пятницу пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

"Развитие села остается одним из приоритетов государственной политики. Наша основная цель - повышение качества жизни людей, проживающих на селе. Необходимо остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей, а также приблизить уровень жизни на селе к городскому. Уверен, данное соглашение будет всячески способствовать решению этих задач", - передает пресс-служба слова министра сельского хозяйства региона Магамеда Гагиева.

Как сообщается, соглашение предполагает взаимодействие по вопросам развития и укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий. Также стороны договорились оказывать взаимную информационную, методическую и организационную поддержку проектов по развитию фермерства и сельского туризма на территории Ингушетии.

"Наша цель - комплексно и системно улучшать условия жизни в сельской местности. Уверен, что подписанное соглашение станет надежным фундаментом для дальнейшего успешного взаимодействия банка и Минсельхоза Ингушетии", - цитирует также пресс-служба директора ингушского филиала Россельхозбанка Владислава Ремезова.

В Ингушетии реализуется госпрограмма комплексного развития сельских территорий, в рамках которой в 2020 году было построено более 80 объектов, в том числе в сферах образования, культуры и здравоохранения.