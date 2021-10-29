В Дагестане займутся возвращением в сельхозоборот неиспользуемых земель госпредприятий

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены вернуть в сельхозоборот земли государственных унитарных предприятий, которые в настоящее время используются неэффективно, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам совещания, на котором обсуждались вопросы стратегического развития АПК региона.

"Фактически многие руководители предприятий сдают землю, которая им предоставлена чаще всего безвозмездно, в аренду, причем незаконно… Многие из этих предприятий доведены до предбанкротного состояния. Сейчас у нас есть риск потерять очень много имущества, в том числе и земельные наделы... Наша задача сегодня - те наделы, которые представляют интерес в плане вовлечения их в эффективное использование АПК, вернуть", - привели в пресс-службе слова врио министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заура Эминова.

По данным главы министерства, проведенная инвентаризация показала наличие в республике 17 таких государственных унитарных предприятий, работающих в сфере АПК. Доход, который они приносят республике, составляет чуть более 800 тыс. рублей в год.

"Сформирована рабочая группа, в составе которой в том числе контролирующие, правоохранительные и фискальные органы. В ближайшее время будут проведены проверки унитарных предприятий", - добавили в пресс-службе.

Как отметил в ходе совещания глава Дагестана Сергей Меликов, сегодня из всех действующих в республике государственных унитарных предприятий эффективны не больше 1/3. Он также акцентировал внимание на необходимости возвращения этих земель в сельхозоборот. "Думаю, в этом отношении меня поддерживают все муниципалитеты - это ваше богатство и ваша прибыль. Надо обсудить вопрос и проработать "дорожную карту", - привели в пресс-службе главу региона.