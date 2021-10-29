Минцифры разработало правила предоставления субсидий регионам на развитие проектов по IT

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минцифры России опубликовало проект постановления правительства, в котором определило правила предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий (IT). Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления определяет правила предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, а также методику их распределения между регионами. Речь идет об условиях получения субсидий, их размере, предельном уровне софинансирования и процедурных моментах по получению субсидий", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

В министерстве уточнили, что данный документ направлен на становление информационного общества в субъектах РФ. Также распределение субсидий из федерального бюджета позволит реализовать мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем для оказания массовых социально значимых услуг органов исполнительной власти субъектов РФ, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов (ЦАР), добавили в Минцифры.

Данные мероприятия направлены на выполнение положения указа президента Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 474 об увеличении доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95% к 2030 году.