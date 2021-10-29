Веронский форум направит свои предложения участникам встречи G20 в Риме и COP26 в Глазго

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Евразийский экономический форум, проходивший в Вероне, направит свои предложения участникам встречи G20 в Риме и COP26 в Глазго. В ходе форума обсуждались вопросы экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций, говорится в пресс-релизе Фонда "Росконгресс".

"Веронский форум направляет участникам встречи G20 в Риме и COP26 в Глазго предложения. Необходимо найти возможность решить огромные проблемы, связанные с климатическими изменениями и потребностью уже зимой иметь энергетическую систему, которая была бы способна противостоять вызовам, которые перед нами стоят", - рассказал председатель совета директоров АО "Банк Интеза", президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

В ходе двухдневной деловой программы XIV Евразийского экономического форума российские и итальянские бизнесмены обсуждали энергетический переход, экономику замкнутого цикла и "зеленую экономику". Также состоялись дискуссии, которые были посвящены последствиям пандемии для банков и финансового сектора, технологическим инновациям и цифровому переходу, а также роли фармацевтической промышленности в современной экономике и дебатам о преодолении неолиберальной модели.

В пресс-релизе отмечено, что XV Евразийский экономический форум состоится в Вероне в 2022 году.