В Дагестане до 2024 года планируют заложить 1,2 тыс. га садов интенсивного типа

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Садоводы Дагестана до 2024 года планируют заложить сады интенсивного типа на площади 1,2 тыс. га, за последние три года в регионе заложено 1,5 тыс. га таких садов, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам заседания регионального правительства.

"По словам [врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана] Баттала Батталова, в прогнозном плане развития АПК до 2024 года взяты обязательства по закладке садов интенсивного типа на площади 1,2 тыс. га. За последние три года заложено 1,5 тыс. га интенсивных садов. Садоводами республики в текущем году посажено 585 га садов, из которых 132 га - интенсивного типа", - говорится в сообщении.

Также в планах до 2024 года довести площадь теплиц в республике до 660 га, в настоящее время в республике насчитывается 631 га теплиц. Кроме того, к 2024 году планируется довести производство зерна до 451 тыс. тонн, риса - до 140 тыс. тонн, картофеля - до 372 тыс. тонн, овощей - до 1 608 тыс. тонн, подсолнечника - до 9,2 тыс. тонн, плодов - до 240 тыс. тонн, мяса скота и птицы - до 277 тыс. тонн, молока - до 938 тыс. тонн.