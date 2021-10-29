Бюджет Мурманской области получит 7 млрд рублей за 10 лет освоения месторождения платины

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. В бюджет Мурманской области поступит около семи млрд рублей налогов за первые десять лет освоения месторождения платины и палладия "Федорова Тундра", сообщила в пятницу пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Начало работы ГОКа планируется в 2027 году.

"За первые десять лет деятельности предприятия ожидается, что в бюджет Мурманской области поступит порядка 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, компания "Федорово Рисорсеc", которая является оператором проекта "Федорова Тундра", получила статус резидента Арктической зоны РФ. Новый резидент АЗРФ намерен построить на территории Кольского полуострова горно-обогатительный комбинат и ежегодно производить от 90 до 250 тысяч тонн концентрата, содержащего металлы платиновой группы.

"Федорова Тундра" - важный проект для Мурманской области и всего Арктического региона России, - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Федорово Рисорсес" Валерия Борисова. - Он охватывает индустриальным развитием пока не освоенные, но богатые на минеральные ресурсы территории, открывает новые перспективы развития и кооперации муниципалитетов в центральной части Кольского полуострова, позволяет задействовать значительный потенциал имеющихся в регионе сервисных и энергетических предприятий, а также местных образовательных и научных учреждений".

Объем инвестиций в проект составит более 60 млрд рублей. На территории региона планируется создать около 1,2 тыс. рабочих мест, а также максимально использовать потенциал местных поставщиков товаров и услуг. В результате реализации проекта "Федорова Тундра" ежегодный прирост ВРП Кольского Заполярья прогнозируется на уровне 1,1%, а суммарная добавленная стоимость в период с 2021 по 2045 год - порядка 450 млрд рублей.

В настоящее время ведутся работы по дополнительному геологическому изучению недр с целью актуализации данных о запасах, проектированию объектов инфраструктуры, а также начата процедура экологической и социальной оценки проекта по стандартам Международных финансовых организаций.