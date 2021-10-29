Объем платных услуг в турсфере КБР вырос за девять месяцев в 1,4 раза

НАЛЬЧИК, 29 октября. /ТАСС/. Объем платных услуг, оказанных в туристической сфере Кабардино-Балкарии (КБР), вырос в 1,4 раза до 6 млрд рублей за девять месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные были озвучены на заседании правительства региона, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг за январь-сентябрь 2021 г. составил 38 млрд руб., индекс промышленного производства - 88,2%. Увеличился объем инвестиций в основной капитал, оборот розничной торговли вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%, объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, за 9 месяцев 2021 г. составил 6 млрд руб., что в 1,4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года",- говорится в сообщении.

Снижение прогнозных показателей отчетного периода отмечается в сельском хозяйстве, что связано с поздним началом уборочных работ ввиду погодных условий.

Фактическое исполнение консолидированного бюджета КБР по доходам за январь-сентябрь составило 38,8 млрд руб., или 77% от плана (106,7% к аналогичному периоду прошлого года). Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 1,4 млрд руб. с темпом 113%. В общей сумме доходов консолидированного бюджета удельный вес собственных доходов составил 34,3%.

Расходы консолидированного бюджета запланированы в объеме 55 млрд руб., на 1 октября фактическое исполнение составило 37 млрд руб., или 67,5% от плана с ростом на 8%. На социальные и первоочередные расходы направлено более 74% от общей суммы произведенных расходов.

"На 1 октября 2021 года государственный долг КБР составил 7,5 млрд руб., расходы на обслуживание госдолга уменьшились на 32,9% против аналогичного периода 2020 года", - уточнили в пресс-службе.

Проводивший заседание глава КБР Казбек Коков акцентировал внимание членов правительства на том, что республика в 2021 году не увеличит госдолг. "Это произойдет не за счет сокращения наших социальных обязательств, а за счет экономии и увеличения собственных доходов. Более того, сократим государственный долг за счет реструктуризации бюджетных кредитов. Это притом, что наши расходы в связи с эпидемиологической ситуацией выросли",- цитирует Кокова его пресс-служба.