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Джонсон призовет лидеров G20 выполнить обязательства по декарбонизации своих экономик

Таким образом, глава британского правительства использует римскую площадку, что привлечь внимание к 26-й Конференции об изменении климата

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите Группы двадцати (G20) в Риме призовет его участников выполнить ранее взятые на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности. Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на представителя Джонсона в преддверии начинающейся в субботу в Риме двухдневной встречи "двадцатки" на высшем уровне.

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Таким образом, глава британского правительства использует римскую площадку, что привлечь внимание к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Двухнедельная климатическая конференция формально стартует в шотландском Глазго в воскресенье, однако основная рабочая программа начнется 1 ноября.

"COP-26 должна стать началом конца климатических изменений. Предстоящие несколько дней станут критическим моментом для лидеров, чтобы они продемонстрировали необходимые амбиции в области климата", - приводит агентство слова представителя Джонсона.

Вклад G20 в глобальное потепление

"Успех COP-26 висит на волоске", - признал он, напрямую указав на роль государств "Группы двадцати" в изменении климата на планете. "Слишком много стран сделали слишком мало. Как у стран, внесших наибольший исторический и современный вклад в глобальное потепление и построивших свои экономики за счет сжигания ископаемого топлива, в руках G20 находится ключ к тому, чтобы дать старт глобальным действиям и добиться прогресса, в котором мы столь нуждаемся, чтобы выполнить наши обязательства. В то время, как страны G20 в огромной степени ответственны за эту проблему, более бедные страны уже пожинают плоды", - сказал сотрудник Даунинг-стрит, 10.

Представитель Джонсона назвал критерием успешности встречи в Глазго удержание мирового потепления в пределах 1,5 градуса. "Успех - добиться, чтобы взятые нами на себя обязательства были бы достаточными, чтобы цель в 1,5 градуса продолжала быть актуальной. Чтобы добиться успеха, нам нужны актуальные твердые обещания со стороны всех стран", - сообщил он.

Про 1,5 градуса

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сокращения выбросов парниковых газов, недопущения превышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принятия мер для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

В докладе, представленном в начале августа в Женеве Межправительственной группой экспертов по изменению климата, говорится о том, что средняя температура на поверхности Земного шара с 2011 по 2020 год была на 1,09 градуса выше средних температурных показателей периода с 1850 по 1900 год. При этом вклад хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса.

Как признали в понедельник во Всемирной метеорологической организации (ВМО), концентрация парниковых газов в земной атмосфере достигла в 2020 году рекордных уровней, несмотря на снижение экономической активности, вызванное пандемией коронавируса. В 2021 году эта тенденция продолжилась. Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас расценил опубликованные организацией данные как "неутешительное научное сообщение" для участников предстоящей конференции в Глазго.

Как сообщила Пи-эй, на полях встречи Группы двадцати у Джонсона запланирована встреча с лидерами США, Германии и Франции, посвященная вопросу возобновления переговоров по иранской ядерной сделке. Ранее о проведении таких дискуссий сообщил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Теги
ВеликобританияБорьба с изменениями климатаДжонсон, БорисИзменение климатаСаммит G20 в Риме
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