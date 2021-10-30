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Торгпред США посетит Японию, Южную Корею и Индию

Он прибудет в Токио 15 ноября

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и ее заместитель Сара Бьянки посетят с официальным визитом Японию, Южную Корею и Индию в период с 15 по 24 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе аппарата торгпреда США.

"Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и заместитель представителя США на торговых переговорах Сара Бьянки посетят Токио, Сеул и Нью-Дели, чтобы встретиться с официальными лицами и заинтересованными сторонами <...> и укрепить торговые и экономические отношения с ключевыми союзниками и партнерами", - сказано в сообщении.

15 ноября Тай и Бьянки прибудут в Токио. 18 ноября они посетят Сеул. 22 ноября торгпред США и ее заместитель отправятся в Нью-Дели. На 24 ноября назначено их возвращение в США.

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ЯпонияСШАИндияРеспублика Корея
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