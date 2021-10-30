Премьер Гаити назвал провоцирующие топливный кризис банды врагами народа

ГАВАНА, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри охарактеризовал в пятницу вооруженные банды, блокирующие пути поставок бензина в Гаити и провоцирующие топливный кризис, как врагов народа и заявил, что они в любом случае ответят за свои действия.

"Все, кто берет в заложники гаитянский народ, терроризирует население, <...> поддерживает бандитов, помогает им найти оружие и боеприпасы, <...> те, кто использует их для блокирования деятельности в стране, являются врагами гаитянского народа, - написал председатель правительства в Twitter. - Если они не прекратят свои деяния, к ним будет применяться закон. Единственный вариант для бандитов и всех их спонсоров - тюремное заключение. Если же они не захотят сменить профессию - смерть".

Во вторник главари банд в качестве условия освобождения дорог потребовали отставки Анри. На прошлой неделе острая нехватка топлива в Гаити спровоцировала закрытие автозаправочных станций и массовые беспорядки в столице страны Порт-о-Пренсе. Помимо борьбы банд в районах путей транспортировки бензина, на обеспечение топливом серьезно повлияла общенациональная забастовка, к которой присоединились водители бензовозов. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), кризис уже привел к приостановке работы 50 медицинских центров, 15 из которых находятся в Порт-о-Пренсе.