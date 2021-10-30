Компания Mastodon нашла в соцсети Трампа свой исходный код и требует его открыть

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Компания Mastodon, разработавшая открытую платформу для социальных сетей, заявила, что новая социальная сеть TRUTH Social, которая в настоящее время тестируется командой бывшего президента США Дональда Трампа, основана на ее технологиях, и требует сделать открытым код, используемый соцсетью республиканца. Об этом говорится в заявлении, размещенном в пятницу на ее сайте.

Согласно условиям пользования платформой Mastodon, любая социальная сеть, сделанная на ее основе, должна иметь открытый код. Несмотря на то, что TRUTH Social формально еще не запущена, пользователи, которые получили доступ к бета-тестированию соцсети, усмотрели в ней элементы упомянутой открытой платформы. При этом, как утверждают в компании, соцсеть предупреждает, что исходный код, а также ее контент являются собственностью TRUTH Social.

В своем заявлении глава Mastodon Юджин Рочко отметил, что, согласно условиям лицензии платформы, любая программа на ее основе "должна сделать свой исходный код открытым, а все модификации - доступными для публики".

Компания уже направила руководству TRUTH Social письмо с соответствующей просьбой и уведомлением, что если выдвинутое требование не будет выполнено в течение 30 дней, то Mastodon отзовет у соцсети лицензию на свою платформу.

На прошлой неделе бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group, под началом которой будет разработана новая социальная сеть под названием TRUTH Social. Ожидается, что бета-тестирование приложения для соцсети начнется уже в ноябре, а его запуск намечен на первый квартал 2022 года.

Трамп был заблокирован в основных социальных сетях - Twitter, Facebbok, а также на платформе YouTube. Бывший президент США пообещал, что в его новой социальной сети TRUTH Social не будет цензуры, "непонятных блокировок, демонетизации и махинаций с алгоритмами в политических целях".