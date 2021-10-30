Международные перевозки между Благовещенском и Хэйхэ приостановят с 1 ноября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 октября. /ТАСС/. Международные перевозки между Благовещенском и Хэйхэ с ноября приостановят в связи с завершением летней навигации, сообщила в субботу пресс-служба Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

"По информации китайской стороны, с 1 ноября международные грузовые перевозки между Благовещенском и Хэйхэ будут приостановлены в связи с завершением летней навигации. Оформление водоизмещающих судов будет осуществляться до 31 октября включительно", - говорится в сообщении.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта Российской Федерации, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек.

В ноябре планировалось открыть грузовое движение по автомобильному мосту через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Запуск моста позволит сформировать в Амурской области логистический хаб, благодаря которому транспортировка грузов в европейскую часть России сократится на 1,5 тыс. км.