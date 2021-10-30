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Патрушев: роль приливных электростанций и геотермальной энергетики незаслуженно занижена

Говоря об экологичности биотоплива, секретарь Совета безопасности указал, что его использование "наряду с загрязнением атмосферы сокращает продовольственные ресурсы и взвинчивает цены на продукты питания"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Роль приливных электростанций и геотермальной энергетики незаслуженно занижена. Об этом заявил в интервью "Комсомольской правде" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в преддверии мировой конференции по изменению климата в Глазго. Текст беседы опубликован в субботу на сайте kp.ru.

Говоря об экологичности биотоплива, он указал, что его использование "наряду с загрязнением атмосферы сокращает продовольственные ресурсы и взвинчивает цены на продукты питания".

"Роль же приливных электростанций, а также геотермальной энергетики, основанной на использовании природных подземных теплоносителей, считаю незаслуженно заниженной", - заявил Патрушев.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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