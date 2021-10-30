Кабмин одобрил проект поправок, направленных на ускорение доставки зарубежных товаров

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило и постановило внести в Госдуму проект поправок в таможенное законодательство, которые позволят ускорить доставку товаров из иностранных интернет-магазинов для граждан и для организаций, работающих в сфере электронной коммерции. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 120 и 238 федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в опубликованном списке решений, принятых на заседании правительства 28 октября.

Отмечается, что законопроект направлен на "необходимость расширения возможностей реализации физическим лицам товаров трансграничной (внешней) электронной торговли с использованием таможенных ("бондовых") складов, а также упрощения административных процедур при оценке деятельности проверяемых лиц на предмет идентификации таможенных рисков и определения их уровня".

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, в следующем году планируется запустить пилотный проект, в рамках которого будут созданы так называемые бондовые склады. Председатель правительства пояснил, что такие склады станут перехватывающими узлами в трансграничной электронной торговле: там зарубежные продавцы смогут создавать товарный запас и хранить его в течение трех лет без таможенного оформления, то есть без уплаты ввозных пошлин, налога на добавленную стоимость и других обязательных платежей. Мишустин подчеркнул, что это позволит сократить срок доставки товаров покупателю до одного или двух дней с момента оформления заказа в интернет-магазине.