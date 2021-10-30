Планируемая загрузка отелей Крыма и Кубани в нерабочие дни составит от 50 до 65%

ТАСС, 30 октября. Власти основных курортных регионов России - Республики Крым и Краснодарского края - не фиксируют рекордного спроса на отдых. Планируемая загрузка отелей и гостиниц на Черноморском побережье составит около 55-65%, сообщили ТАСС представители региональных властей.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемическую ситуацию по коронавирусу.

"На период первой недели ноября на сегодняшний день забронировано порядка 55% номерного фонда в Краснодарском крае. Наиболее востребованы Сочи и Анапа. Это примерно соответствует показателям прошлого года", - рассказала ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Она уточнила, что в первую неделю ноября регион планирует принять около 200 тыс. туристов. Также врио министра добавила, что уровень заполняемости отелей характеризуется как стабильный за счет нивелирования покупательского спроса - произошли отмены броней по крупным корпоративным мероприятиям, но увеличились индивидуальные брони.

Власти Крыма на этой неделе также сообщали, что не зафиксировали ажиотажный спрос на отдых в регионе в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, при этом загрузка отелей и санаториев остается от 62% до 80%.

Предпочтения туристов

В то же время представители гостиничного бизнеса, опрошенные ТАСС, отмечают, что меры безопасности усиливать не планируется, все их ввели еще с начала 2020 года. "У нас безопасность на высочайшем уровне с использованием самых последних технологий, и она обеспечивается с начала 2020 года, каждый раз совершенствуется, включая дополнительное тестирование всех гостей на антиген уже перед заселением. За все это время не выявили ни одного случая заболевания среди гостей курорта", - рассказал ТАСС гендиректор крымского отеля Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

Он уточнил, что в период нерабочих дней в отеле не планируется активная программа. Кроме того, Саруханян отметил, что в связи с введением изменений по заселению в отели нагрузка на кол-центр отеля выросла на 150% от средней нормы, а загрузка снизилась на 15-25%.

Коммерческий директор санатория "Заполярье" в Сочи Лилия Трофимова отметила, что в их санатории ежедневно производится санитарная уборка помещений, обеззараживание поверхностей. По ее словам, загрузка ожидается высокая. Представители крупной сети отелей в Анапе Miracleon отмечают рост спроса на ноябрьские праздники. Так, по сравнению с 2019 и 2020 годом спрос на проживание в отелях четыре и пять звезд увеличился на 25-30%, а средняя загрузка планируется на уровне 70%.

Руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский сообщил ТАСС, что скорее всего приедут те, кто рассчитывает остановиться в частном секторе. "Те, кто купил путевку заранее, у кого-то прививки и справки о перенесенном коронавирусе есть, и они въезжать могут. Но довольно большая часть путевок аннулировалась, примерно, общаясь с коллегами, до 30% - произошли аннуляции. Но практически сейчас упало бронирование в отели, которые работают официально", - сказал Зелинский.

Председатель межрегиональной ассоциации малых отелей, владелица мини-гостиницы в Севастополе Наталия Стамбульникова также отметила, что сейчас загрузка по Севастопольскому региону падает на 50%.

О правилах заселения

Для заселения в отели Крыма и Кубани необходимы QR-коды о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании. Также на Кубани заселиться можно при добровольном согласии на прививку в течение трех дней. С 25 октября до особого распоряжения в Крыму запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома. В республике проводится обязательная вакцинация работников некоторых сфер деятельности, в том числе туризма. На Кубани также ввели обязательную вакцинацию, а с 30 октября в рестораны и пункты общественного питания разрешили вход только после предъявления QR-кода.