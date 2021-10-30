На Кубани, несмотря на подтопления, урожай риса уменьшился незначительно

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Около 850 тыс. т риса собрали аграрии Краснодарского края в 2021 году. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в субботу.

Ранее сообщалось, что мезоциклон, прошедший в Краснодарском крае в августе, может негативно сказаться на урожае риса, по предварительным данным, из-за сильных дождей повредило более 36 тыс. из 118 тыс. га засеянных рисом площадей, велись работы по откачке воды из чеков. Позднее в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщал, что аграрии прогнозируют потери урожая риса на площади порядка 2 тыс. га.

"Наши аграрии собрали небывалый урожай. <…> 850 тыс. т риса", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что регион ещё раз "подтвердил статус гаранта продовольственной безопасности и житницы" России.

В 2020 году валовой сбор риса составил 900 тыс. т, средняя урожайность - 70,9 ц с га. Краснодарский край является основным аграрным регионом России, в общероссийском объеме производства риса занимает долю около 80%. Кубанский рис - самый конкурентоспособный в мире за счет экологичности, регион экспортирует агрокультуру в 25 стран мира.