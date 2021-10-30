Хозяйства Дагестана направили на переработку в регионы России около 9 тыс. тонн винограда

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Виноградари Дагестана в 2021 году направили на переработку в другие регионы РФ около 9 тыс. тонн винограда, при этом непосредственно в регионе переработано более 150 тыс. тонн, сообщил в субботу ТАСС врио заместителя председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В этом году порядка 8-9 тыс. тонн винограда ушло на переработку в другие регионы - в Московскую область, Краснодарский, Ставропольский края. В частности, известный кубанский производитель "Абрау Дюрсо" купил у нас более 4,5 тыс. тонн. Это является подтверждением тому, что качество винограда, который выращивается сегодня в Республике Дагестан, соответствует самым высоким требованиям", - сказал Абдулмуслимов.

При этом, по его словам, предприятия республики наращивают собственную переработку винограда, чтобы обеспечить рост добавленной стоимости продукции. "Если в прошлом году на переработку было отправлено 145 тыс. тонн винограда, то в этом году мы отправили более 150 тыс. тонн. Это пока предварительные оперативные данные, они будут уточняться, но только в сторону увеличения", - пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, сегодня около 95% виноградного коньяка в России производится из винограда, выращенного в Дагестане. Кроме того, спрос на дагестанский виноград вырос благодаря принятию федерального закона о виноградарстве, при этом закупочная цена на него выросла в 1,5-2 раза.

"Наши виноградари заработали хорошо, и мы надеемся, что эти средства они будут вкладывать в обновление и развитие своих виноградников, технологического оборудования. Кроме того, наши перерабатывающие предприятия по налоговым вычетам получили в пределах 600-650 млн рублей налогового вычета - это средства, которые остались у этих предприятий, они смогут направить их на развитие виноградников, увеличение их площадей и техническую модернизацию", - добавил Абдулмуслимов.

Он также добавил, что в республике увеличивается производство столовых сортов винограда, площади виноградников столовых сортов за последние три года увеличились на 10-15%. Сейчас, по данным Минсельхозпрода Дагестана, общая площадь плодоносящих виноградников в регионе составляет 25 тыс. га. В этом году аграрии республики уже собрали 218 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.