Саудовская Аравия будет содействовать достижению стабильности на энергорынках

ТАСС, 30 октября. Саудовская Аравия продолжит играть ведущую роль в поиске баланса для достижения безопасности и стабильности на энергетических рынках. Об этом заявил в субботу король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, выступая в режиме видеоконференции на саммите Группы двадцати (G20), проходящем в Риме.

"Королевство разделяет со странами мира озабоченность проблемами изменения климата, а также его экономическими и социальными последствиями. Королевство продолжит играть свою роль первопроходца в обеспечении мира чистой энергией, поддерживая инновации и развитие", - цитирует монарха Саудовское агентство печати.

"Мы призываем к более устойчивым и комплексным решениям, учитывающим различные обстоятельства в наших странах. Королевство продолжит играть ведущую роль в подъеме экономики и здравоохранения, восстановлении после глобальных кризисов, а также в поиске баланса для достижения безопасности и стабильности на энергетических рынках", - продолжил саудовский король.

"Наконец, мы надеемся на расширение многостороннего сотрудничества для достижения благополучия и процветания в наших странах и во всем мире", - подытожил он.

Саудовская Аравия была председателем G20 в течение 2020 года. Саммит лидеров Группы двадцати начался в Риме в субботу и завершится 31 октября.