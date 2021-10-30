Лидер Аргентины заявил о необходимости изменения финансовой системы мира

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 октября. /ТАСС/. Международная финансовая система нуждается в изменениях, чтобы дать равные шансы на развитие всем странам. Такое мнение высказал в субботу президент Аргентины Альберто Фернандес, выступая на саммите Группы двадцати (G20) в Риме.

"Действующая система, которая отдает приоритет спекуляциям над развитием народов, должна измениться", - приводит слова Фернандеса пресс-служба администрации главы государства. По мнению аргентинского лидера, международному сообществу нужно разработать "новые правила, чтобы уравнять страны".

Как считает Фернандес, примером, показывающим недостатки действующей мировой финансовой системы, может служить долг Аргентины перед Международным валютным фондом (МВФ). "Уникальный по своему размеру и условиям выплаты кредит, одобренный для того, чтобы благоприятствовать определенному правительству в конкретной ситуации, в итоге приговорил целые поколения, которые бесстрашно смотрят на судьбу, которую им навязали другие", - сказал Фернандес. Он подчеркнул, что ответственность за ситуацию, в которой оказалась Аргентина, несет не только бывшее правительство, взявшее кредит, но и "те, кто дал средства для финансирования утечки капиталов нестабильной экономике".

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине 57 млрд долларов. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.

В 2019 году в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он заявил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиться и погасить долги. На данный момент соглашение с фондом достигнуто не было.