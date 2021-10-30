Королева Нидерландов призвала активизировать поддержку малого и среднего бизнеса

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Мировые лидеры должны принять больше усилий для поддержки малых и средних предприятий (МСП). С таким призывом выступила в субботу королева Нидерландов Максима на сопутствующем саммиту "двадцатки" мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего бизнеса и женщин-предпринимателей.

"Мы едины в наших усилиях по борьбе с бедностью и неравенством, по стремлению к устойчивому развитию, и именно МСП могут внести наибольший вклад в этот процесс", - подчеркнула она. Однако для их поддержки "может быть сделано больше", уверена королева. Она выделила цифровизацию, инвестиции в знания и навыки и усовершенствование финансовых экосистем в качестве трех направлений, которые применимы ко всем МСП и где может быть достигнут прогресс.

По словам Максимы, поддержка особенна важна с учетом того, что "малые и средние предприятия оказались в числе тех, кто сильнее всего пострадал от пандемии коронавируса". "Конечно, ситуация по-разному отразилась на различных компаниях в зависимости от сферы деятельности и размера, - отметила она. - Однако малые и средние предприятия, руководителями которых являются женщины, небольшие компании и неформальные предприятия были затронуты в наибольшей степени".