Байден считает, что введение минимального налога для корпораций изменит мировую экономику

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уверен, что инициативы по введению минимального глобального налогообложения для крупных компаний пользуются поддержкой руководителей стран Группы двадцати (G20) и позволят изменить мировую экономику. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в субботу в Twitter.

"Здесь, на [саммите] G20, лидеры, представляющие 80% мирового ВВП, - как союзники, так и конкуренты - ясно дали понять, что поддерживают минимальный глобальный налог", - отметил глава администрации США, который находится в Риме. По мнению американского лидера, "это больше, чем просто договоренность о налогах". Как отметил Байден, речь идет об "изменении мировой экономики" и защите интересов населения путем дипломатических усилий.

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила 8 октября, что входящие в нее страны достигли договоренности относительно введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для фирм с доходом от 750 млн евро. Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023-м. Другая договоренность предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе части налогов из стран, где расположены штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и получают прибыль.

Руководители финансовых ведомств стран Группы двадцати одобрили план реформирования налогообложения международных групп компаний. Принципиальное соглашение было достигнуто на заседании профильных министров в Венеции в июле, а затем закреплено на совместном заседании министров финансов и глав центробанков в октябре в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.