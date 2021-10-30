Reuters: США и ЕС объявят о сделке по пошлинам на сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. США и ЕС готовятся объявить о достижении договоренности по поводу урегулирования спора об американских пошлинах на сталь и алюминий. Об этом пишет в субботу со ссылкой на источники агентство Reuters.

О сделке может быть объявлено уже 30 октября. По сведениям источников агентства, в рамках соглашения, детали которого пока дорабатываются, европейские страны смогут беспошлинно ввозить в США около 3,3 млн тонн стальной продукции в год, объемы сверх этого будут облагаться пошлинами. При этом стальные изделия, выведенные за последний год из-под действия тарифов, по-прежнему можно будет ввозить беспошлинно и без привязки к квоте в 3,3 млн тонн.

В сентябре заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью агентству Блумберг подчеркнул, что торговые отношения между Евросоюзом и США при администрации американского президента Джо Байдена улучшились по сравнению с временами президентства Дональда Трампа. Как отметил тогда Домбровскис, стороны продолжают работу над разрешением спора по поводу стали и алюминия.

Администрация Трампа с 1 июня 2018 года ввела пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на уровне 25% и 10% соответственно с целью защиты американской промышленности. ЕС ввел ответные тарифные меры на импорт из США.