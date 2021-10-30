В китайском городе Санья на Хайнане открылся филиал фонда коллективного инвестирования

САНЬЯ /Китай/, 30 октября. /ТАСС/. Филиал компании, управляющей фондом коллективного инвестирования, впервые открылся в городе Санья в китайской провинции Хайнань. Как сообщила газета "Санья жибао", компания по управлению активами Golden Eagle Asset Management учредила в центральном деловом районе города представительство провинциального уровня.

Компания будет публично привлекать средства инвесторов, вкладывать их в ценные бумаги и распределять прибыль между инвесторами.

"Открытие филиала не обошлось без поддержки ряда ведомств города Санья и провинции Хайнань, в частности, профессиональные и высококачественные услуги в полном объеме предоставила нам администрация центрального делового района города", - цитирует издание представителя управляющей компании.

По его словам, открытие филиала имеет важное значение для развития делового района и привлечения туда высококвалифицированных специалистов в области финансов. Он добавил, что деятельность представительства Golden Eagle Asset Management будет способствовать превращению города Санья в "Майами на Востоке".

Golden Eagle Asset Management была основана в 2002 году в Гуанчжоу - административном центре южной китайской провинции Гуандун.

Администрация Хайнаня планирует превратить Санья в крупный финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Согласно планам властей, ведущую роль в этом должен сыграть центральный деловой район города, занимающий площадь в 4 кв. км.