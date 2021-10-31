Макрон приветствовал поддержку в G20 глобального налогообложения крупных корпораций

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил удовлетворение тем, что участники саммита Группы двадцати (G20) в Риме поддержали идею глобального налогообложения крупных корпораций.

"В течение четырех лет я боролся за введение международного налога в размере не менее 15% для транснациональных компаний. Сегодня мы все его поддержали", - написал он в субботу в своем Twitter. "Страны Группы двадцати сегодня встают на путь более справедливой глобализации", - продолжал Макрон.

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр сравнил эту идею с "настоящей налоговой революцией". "Вместе с президентом Франции мы планируем реализовать эту налоговую сделку в период председательства Франции в Совете ЕС [первая половина 2022 года]", - написал глава Минфина в Twitter.

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила 8 октября, что входящие в нее страны достигли договоренности о введении глобального минимального налога в размере 15% для компаний с доходом от 750 млн евро и больше. Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023 году. Другая договоренность предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе части налогов из стран, где расположены штаб-квартиры компаний, в те государства, где они ведут свою деятельность и получают основную прибыль.

Руководители финансовых ведомств стран Группы двадцати одобрили план реформирования налогообложения международных групп компаний. Принципиальное соглашение было достигнуто на заседании профильных министров в Венеции в июле, а затем закреплено на совместном заседании министров финансов и глав центробанков в октябре в Вашингтоне на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.