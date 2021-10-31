В поселке байкальского острова Ольхон в 2022 году реконструируют дорогу

ИРКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Дорогу в поселке Хужир - самом большом населенном пункте и популярном туристическом месте на байкальском острове Ольхон - реконструируют в 2022 году. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Ольга Золоторева.

Дорога в Хужире является продолжением дороги, которая начинается у паромной переправы и проходит по острову до поселка Харанцы. Это грунтовка протяженностью 35,2 км. Реконструировать и заасфальтировать ее поручил в 2017 году президент РФ Владимир Путин.

"Разработана проектная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги в границах населенного пункта Хужир. Начало реализации работ на данном объекте планируется в ноябре-декабре 2021 года, окончание - в октябре 2022 года", - сообщила замминистра.

На реконструкцию направлено 119,2 млн рублей.

В Хужире живут порядка 1,3 тыс. человек. В поселке также останавливаются туристы, приезжающие на Ольхон.

Первый участок

В октябре 2022 года рядом с Хужиром должна завершиться реконструкция пятикилометрового участка островной дороги. Работы там начались в апреле 2020 года. Этот участок стал первым в плане реконструкции ольхонской дороги. Стоимость работ составила 269,8 млн рублей.

"Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги ведется по графику. В настоящее время выполнены работы по устройству водопропускных труб, ведутся работы по устройству локальных очистных сооружений и устройству земляного полотна. На данный момент доля выполненных работ составляет 39% от запланированного объема", - отметила Золоторева.

По согласованию с Прибайкальским национальным парком необходимые инертные материалы берут в полосе отвода, разрешенной проектной документацией. Однако также потребуется доставка материалов на остров. Как сообщила Золоторева, на Ольхон паромами доставят 35,6 тыс. тонн инертных материалов.

Разрабатывается проектная документация на реконструкцию остальных участков дороги. Это 29,6 км от паромной переправы до въезда в Хужир и 5 км от Хужира до соседнего поселка Харанцы. В какую сумму оценивается реконструкция всей дороги, Золоторева не уточнила, отметив, что окончательная стоимость будет понятна после прохождения государственной экспертизы проектной документации всех участков.

В 2017 году во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным жители Ольхона пожаловались на инфраструктурные проблемы. Они сообщили, что по острову проложена грунтовая дорога, которая находится в плохом состоянии. Президент потребовал от властей региона решить вопрос с реконструкцией.

Ольхон - самый большой и единственный населенный остров на озере Байкал. Является популярным местом отдыха среди туристов. Входит в состав Прибайкальского национального парка. С материком соединен паромной переправой, в зимнее время действует ледовая дорога.

Байкальский тракт

В настоящее время также разрабатывается проектная документация на продолжение реконструкции Байкальского тракта, или дороги Иркутск - Листвянка - самой короткой дороги из Иркутска на Байкал. Трасса асфальтирована, она включена в федеральную опорную сеть. Ожидается, что в конце 2022 года будет получено положительное заключение экспертизы на проект.

Реконструкция запланирована на 2024-2026 годы. Ее стоимость будет уточнена во время проведения государственной экспертизы проектной документации.

Байкальский тракт был построен в начале 1960-х годов, его протяженность составляет почти 70 км. В 2015-2017 годах реконструировали два участка - с 8-го по 12-й и с 12-го по 21-й км, там добавили полосы и сделали развязки. Оставшийся участок тракта остается двухполосным и требует реконструкции, так как изношено дорожное полотно, кроме того, дорога не справляется с растущим потоком транспорта - в будни по ней проходит более 10 тыс. автомобилей в сутки, в выходные - свыше 20 тыс.