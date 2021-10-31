Индия произведет для стран мира более 5 млрд доз вакцин в 2022 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Индия намерена произвести в следующем году более 5 млрд доз препаратов от коронавирусной инфекции для стран мира и призывает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) как можно скорее признать вакцины индийского производства. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди, выступая в субботу на сессии саммита Группы двадцати (G20) в Риме.

"Индия всегда серьезно относилась к своим глобальным обязательствам. С трибуны G20 я хочу сегодня сказать вам всем, что Индия готовится выпустить более 5 млрд доз вакцины для всего мира в следующем году. Это обязательство Индии будет иметь большое значение для предотвращения глобального заражения коронавирусом. Следовательно, необходимо, чтобы индийские вакцины были признаны ВОЗ как можно скорее", - приводит в воскресенье на своем сайте МИД республики слова Моди.

Премьер напомнил, что его страна, располагающая мощной фармацевтической промышленностью, поставляла препараты для борьбы с коронавирусом в более чем 150 стран. "За короткий промежуток времени мы ввели в Индии более миллиарда доз вакцин. Контролируя инфекцию среди шестой части населения мира, Индия тоже внесла свой вклад в повышение глобальной безопасности и снизила шансы на дальнейшую мутацию вируса", - сказал Моди.

Премьер также поднял вопрос об упрощении международных перевозок и о механизме взаимного признания сертификатов вакцинации. "Активизация международных поездок необходима для восстановления экономики. Для этого мы должны обеспечить взаимное признание сертификатов вакцинации", - подчеркнул он.

Моди выразил удовлетворение решением G20 поддержать введение минимального налога на крупнейшие корпорации в размере 15%, "чтобы сделать глобальную финансовую архитектуру более справедливой".