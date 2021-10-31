Компания American Airlines за два дня отменила свыше 1 тыс. рейсов из-за непогоды

ТАСС, 31 октября. Компания American Airlines отменила с пятницы более 1 тыс. рейсов из-за ухудшения погодных условий. Соответствующие данные опубликованы в субботу на портале FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.

По его информации, авиакомпания в пятницу отменила 542 рейса, в субботу - 485. Кроме того, были отменены 23 запланированных на воскресенье полета.

В то же время в служебной записке американской авиакомпании, которая имеется в распоряжении телеканала CNBC, говорится, что проблемы возникли из-за сильного порыва ветра, который привел к сокращению пропускной способности международного аэропорта Далласа (штат Техас), а также из-за членов экипажа, которые покинули свои рабочие места.