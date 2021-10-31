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Саммит G20 в Риме

Драги призвал ускорить отказ от угля и больше инвестировать в возобновляемые источники

Премьер-министр Италии подчеркнул, что "решения, которые будут приняты, окажут влияние на успех климатической конференции COP-26 в Глазго"

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги, открывая вторую сессию саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) "Изменения климата и окружающая среда", указал на необходимость ускорить отказ от угля и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии.

"Мы должны ускорить процесс отказа от угля и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии", - сказал он. Драги подчеркнул, что "решения, которые будут приняты сегодня, окажут непосредственное влияние на успех климатической конференции COP-26 в Глазго".

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