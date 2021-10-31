Драги призвал ускорить отказ от угля и больше инвестировать в возобновляемые источники

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги, открывая вторую сессию саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) "Изменения климата и окружающая среда", указал на необходимость ускорить отказ от угля и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии.

"Мы должны ускорить процесс отказа от угля и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии", - сказал он. Драги подчеркнул, что "решения, которые будут приняты сегодня, окажут непосредственное влияние на успех климатической конференции COP-26 в Глазго".