Путин призвал составить международный рейтинг экологических проектов

"Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на наиболее результативных экологических проектах. По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар", - заявил он на саммите G20.

Он не исключил, что вошедшие в этот рейтинг инициативы, предусматривающие, в частности, меры по сохранению лесов в РФ и в Латинской Америке, окажутся даже более эффективными, чем инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах.