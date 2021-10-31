Путин: в вопросах климата G20 должна быть лидером в формировании справедливых правил

НОВО-ОГАРЕВО, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал на саммите "Группы двадцати" к комплексному и совместному решению климатических проблем.

"Климатические проекты в России открывают и новые перспективы для международной кооперации, причем на многие десятки лет вперед, и, безусловно, внесут существенный вклад в глобальные усилия на климатическом треке", - сказал глава государства, выступая в воскресенье на сессии саммита G20, посвященной изменениям климата и окружающей среде.

"В целом же полагаем, что при реализации климатических и природоохранных инициатив "двадцатке" важно быть лидером в формировании единых, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования", - подчеркнул Путин. По его оценке, "эти правила должны основываться на взаимно признанных моделях учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов".

"Главное, следует подходить к вопросам борьбы с изменением климата комплексно, в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и благосостояния людей", - подчеркнул российский лидер.