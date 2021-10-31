Bloomberg: Саудовская Аравия начала строительство инновационного города будущего

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия приступила к прокладке тоннелей для возведения инновационного города будущего NEOM на северо-западе королевства в рамках проекта под названием "Линия". Об этом сообщил руководитель проекта Назми ан-Наср в интервью агентству Bloomberg в воскресенье.

"Даже один процент работы, необходимой для планирования и строительства города, еще не завершен", - сказал он, добавив, что планы строительства еще находятся в стадии разработки.

При этом, по словам ан-Насра, власти рассчитывают разместить в новом городе первых жителей и начать принимать туристов уже в 2024 году.

О проекте создания в пустыне мегагорода с инвестиционным потенциалом более $500 млрд было объявлено в 2017 году. Проект реализуется в рамках стратегического плана королевства по развитию альтернативных отраслей экономики "Видение-2030" и призван охватить такие сферы, как энергетика, водные ресурсы, биотехнологии, пищевая промышленность, цифровые технологии.

NEOM, что является словообразованием от "NEO" ("новый") и "M" как первой буквы арабского слова "мустакбаль" ("будущее"), возводится на площади в 26,5 тыс. кв. км в провинции Табук на побережье Красного моря и Акабского залива в пограничной с Египтом и Иорданией зоне. Протяженность "Линии" составит 170 км, город будет рассчитан на проживание в нем 1 млн человек.