США ведут консультации с Великобританией и Японией по пошлинам на сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут тесные консультации с британскими и японскими властями по американским таможенным пошлинам на сталь и алюминий после достижения договоренностей с ЕС об урегулировании спора в этом вопросе. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении Министерства торговли США.

"Соединенные Штаты ведут тесные консультации с Японией по двусторонним и многосторонним вопросам, связанным со сталью и алюминием, уделяя особое внимание воздействию избыточных мощностей на мировые рынки стали и алюминия, необходимости принятия странами - единомышленницами коллективных мер для устранения коренных причин этой проблемы, а также воздействию этих секторов на климат", - отмечается в документе.

"Как союзники, разделяющие демократические ценности, Соединенные Штаты привержены совместной работе с Японией для решения проблем XXI века, поддерживая при этом нашу промышленность и работников. Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Японией и другими партнерами для восстановления рыночной направленности и решения проблемы выбросов углекислого газа во всех видах производства в сталелитейной и алюминиевой промышленности", - указали в Минторге.

Аналогичное заявление ведомство распространило и в отношении переговоров с Лондоном о пошлинах на сталь и алюминий. В министерстве отметили, что в 2020 году объем торговли товарами и услугами между США и Великобританией превысил $250 млрд. "Мы привержены дальнейшему укреплению этих отношений и планируем возобновить ряд переговоров по торгово-экономическим вопросам", - заключили в Минторге.

Как ранее отметила министр торговли США Джина Раймондо, достигнутые с Брюсселем договоренности позволяют "ограниченному объему стали и алюминия из ЕС ввозиться в США без пошлин", хотя часть данных мер остается в силе. По сведениям агентства Bloomberg, договоренности касаются отмены пошлин на продукцию на общую стоимость более $10 млрд в год. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Риме стороны "достигли соглашения по пошлинам на сталь и алюминий и ответным пошлинам, введенным ЕС". Он подчеркнул, что это "устраняет один из крупнейших раздражителей в двусторонних отношениях США и ЕС".