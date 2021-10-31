Макрон назвал историческим согласие стран G20 по вопросу налогообложения корпораций

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает историческим согласие стран Группы двадцати (G20) по вопросам глобального налогообложения транснациональных корпораций.

"Это историческое событие, - заявил Макрон в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Риме. - Достигнуто согласие о справедливом налогообложении крупных международных корпораций и цифровых платформ". "Я хочу подчеркнуть важность этого события для Франции, которая на протяжении четырех лет вела борьбу за такое решение", - добавил президент. Он напомнил, что согласие сначала было достигнуто в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОЭСР сообщила 8 октября, что входящие в нее страны достигли договоренности относительно введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для фирм с доходом от €750 млн. Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023 году. Налог коснется таких гигантов, как Apple, Google, Microsoft, а также фармацевтических компаний Pfizer и Johnson & Johnson.

Другая договоренность предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе уплаты части налогов из стран, где расположены штаб-квартиры, в те государства, где корпорации ведут свою деятельность и получают прибыль.

Руководители финансовых ведомств стран Группы двадцати одобрили план реформирования налогообложения международных групп компаний. Принципиальное соглашение было достигнуто на заседании профильных министров в Венеции в июле, а затем закреплено на совместном заседании министров финансов и глав Центробанков в октябре в Вашингтоне.

13 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подпишет соглашение по налогообложению международных групп компаний в 2022 году.