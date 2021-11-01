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Cаммит G20

Байден на G20 подчеркивал необходимость конкурентоспособных мировых энергетических рынков

Лидеры стран G20 обязались гарантировать упорядоченный переход к возобновляемым источникам энергии, отметили в Белом доме

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на протяжении саммита стран Группы двадцати (G20) в итальянской столице подчеркивал необходимость сбалансированных и конкурентоспособных мировых энергетических рынков. Об этом говорится в распространенном в воскресенье Белым домом заявлении по итогам прошедшего в Риме форума.

"На протяжении всей встречи G20 президент Байден подчеркивал необходимость сбалансированных, хорошо снабжаемых и конкурентоспособных мировых энергетических рынков, что является основой инклюзивного экономического восстановления, которое поддерживают работающие семьи в стране (США) и за рубежом", - отмечается в заявлении.

"Лидеры [стран G20] обязались гарантировать справедливый и упорядоченный переход к [возобновляемым] источникам энергии, обеспечивающий доступную цену, в том числе для наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий, по мере восстановления после пандемии. Они выразили намерение изучить, среди прочего, пути укрепления энергетической безопасности и стабильности рынков", - указали в Белом доме.

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СШАСаммит G20Байден, Джо
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