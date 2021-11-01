Эксперт: Хайнань в ближайшие пять лет способен сохранять темпы роста выше 10%

ХАЙКОУ /Китай/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Провинция Хайнань в ближайшие пять лет способна сохранять темпы роста валового регионального продукта (ВРП) на уровне выше 10%, несмотря на пандемию нового коронавируса. Такую точку зрения выразил ТАСС в понедельник директор Китайского института реформ и развития (Хайнань) Чи Фулинь.

"За последние три квартала Хайнань продемонстрировал высокую динамику, заметно увеличился и внешний товарооборот, - заявил он. - Я считаю, что в ближайшие три года, а также за пять лет провинция, несмотря на пандемию, бесспорно, способна сохранить темпы роста ВРП на уровне более 10%".

Как полагает эксперт, благодаря нынешним стимулирующим мерам хайнаньское правительство даже при неблагоприятных внешних факторах сможет добиться поставленных задач социально-экономического развития - в частности, привлечь больше крупных инвесторов и улучшить атмосферу для бизнеса.

"Главное - обеспечить планомерную реализацию всех существующих мер. Только таким образом нам удастся еще больше повысить привлекательность Хайнаньского порта свободной торговли", - объяснил Чи Фулинь. По его словам, для того чтобы обеспечить устойчивое развитие Хайнаня, на текущем этапе крайне важно планомерно увеличивать объем сделок на местном рынке, "масштабы которого по-прежнему недостаточно велики".

Эксперт отметил, что хайнаньской администрации необходимо, как и прежде, оказывать активное содействие усилению открытости всей отраслевой структуры острова, делать особый акцент на секторе торговли современными услугами. "Кроме того, параллельно следует решать культурно-гуманитарные вопросы, в том числе связанные с привлечением квалифицированных специалистов. <...> Это тоже важная проблема, стоящая на повестке дня", - напомнил директор института.

"Нужно создавать [благоприятную] деловую атмосферу, <...> использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, постоянно увеличивать количество субъектов рынка, повышать его ликвидность", - подытожил он.

Темпы экономического роста провинции

Согласно официальным данным, ВРП Хайнаня за январь - сентябрь превысил 450 млрд юаней ($70,55 млрд), увеличившись в годовом исчислении на 12,8%. За девять месяцев аграрный сектор провинции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,4%, составив 88,72 млрд юаней ($13,88), промышленность - на 7,8% (83,53 млрд юаней, или $13,07 млрд), а сфера услуг - на 17,4%, до 278,54 млрд юаней ($43,6 млрд).

Как заявила ранее заместитель главы статистического управления провинции Ван Юй, в ближайшем будущем компетентные ведомства региона "на всех уровнях продолжат делать все возможное для достижения целей социально-экономического развития в соответствии со стратегией, сформулированной парткомом и хайнаньской администрацией".