Эксперт: Хайнань к 2025 году добьется прорыва в экономическом партнерстве с АСЕАН

ХАЙКОУ /Китай/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Провинция Хайнань в ходе 14-й пятилетки (2021-2025) способна добиться прорыва в реализации важных экономических проектов с вовлечением правительственных структур и компаний Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такую точку зрения высказал ТАСС в понедельник директор Китайского института реформ и развития (Хайнань) Чи Фулинь.

"Укрепление связей с АСЕАН следует считать ключевым аспектом. Я считаю, что одно из крупных событий, которое произойдет на Хайнане в течение 14-й пятилетки, - провинция сможет добиться прорыва в торгово-экономическом взаимодействии с членами ассоциации", - подчеркнул он. По словам эксперта, в процессе наращивания сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии на Хайнане сформируется важный региональный центр, который будет играть координирующую роль во внешнеэкономическом взаимодействии Китая со странами региона.

"Хайнаньский порт свободной торговли превратится в стратегический узел, в важное звено по обеспечению взаимосвязи между внутренним и внешними рынками", - уточнил эксперт.

Как он отметил, на фоне таких изменений уже в ближайшее время у Хайнаня появятся новые возможности для привлечения из стран АСЕАН квалифицированных кадров, которые крайне востребованы при реализации правительственной программы по стимулированию развития стратегически важных отраслей. "Таким образом, будет создана прочная основа для торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия провинции с членами ассоциации", - подчеркнул Чи Фулинь.

По словам эксперта, в процессе оптимизации инвестиционного климата немаловажную роль в развитии провинции сыграют инвесторы из Гонконга и Макао. "Хайнань в ближайшие годы должен стать одним из наиболее открытых регионов КНР, добиться мощного экономического прорыва. После того как это произойдет, мы увидим [еще более] заметный прогресс во взаимодействии острова с другими странами и регионами", - подытожил директор.

Китай и АСЕАН

По данным хайнаньской администрации, самая южная провинция КНР в последнее время заметно активизировала контакты со странами - участницами ассоциации и постоянно наращивает с ними взаимодействие в области торговли и инвестиционных проектов. Кроме того, как заметил премьер Госсовета Ли Кэцян, в 2020 году АСЕАН впервые в истории стала самым крупным внешнеторговым партнером Китая, потеснив Евросоюз.

Он подчеркнул, что Пекин намерен использовать добрососедские связи с этим региональным объединением для обеспечения безопасности в Восточной и Юго-Восточной Азии. По словам главы китайского правительства, КНР и государства - члены ассоциации должны стремиться к мирному диалогу, "уважать друг друга, искать точки соприкосновения, устраняя разногласия и споры".

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, внешнеторговый оборот страны с АСЕАН за январь - сентябрь составил 630,53 млрд долларов, увеличившись на 31,1%. Объем внешней торговли с участниками этого регионального объединения оказался на 5,2% выше, чем аналогичный показатель торгово-экономического взаимодействия с ЕС.