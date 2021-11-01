Эксперт: закрытие таможенных пунктов к 2025 году является для Хайнаня важным приоритетом

ХАЙКОУ /Китай/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Оптимизация внешнеторговой стратегии и закрытие местных таможенных пунктов к концу 14-й пятилетки (2021-2025) является для южнокитайской провинции Хайнань одной из ключевых задач по стимулированию экономического роста. Об этом заявил корреспонденту ТАСС в понедельник директор Китайского института реформ и развития (Хайнань) Чи Фулинь.

"В то же время наиболее злободневная проблема для Хайнаня - осуществить [эффективное] закрытие таможенных пунктов к 2025 году таким образом, чтобы был обеспечен [надежный] контроль за процессом усиления внешнеторговой открытости", - отметил он.

Как полагает эксперт, для достижения данной цели компетентные ведомства провинции должны уделить пристальное внимание как ключевым, так и второстепенным факторам роста. "Одновременно Хайнань планирует установить контакты с другими портами свободной торговли, - рассказал Чи Фулинь. - Мы оказываем содействие хайнаньской администрации в организации Боаоского азиатского форума, который запланирован на следующий год, в проведении глобального мероприятия, посвященного портам свободной торговли. В нем примут участие те, кто имеет [прямое] отношение к соответствующим вопросам".

По его словам, тем самым власти КНР смогут привлечь внимание к Хайнаню еще большего числа представителей международной общественности и деловых кругов. "Мы также рассчитываем постепенно задействовать еще больше исследователей, интересующихся Хайнаньским портом свободной торговли", - добавил эксперт.

Он отметил, что институт реформ и развития намерен приглашать специалистов из стран Евросоюза и других государств для работы на острове в связи с необходимостью изучения вопросов, касающихся успешного формирования этого важного китайского порта свободной торговли. "Я верю, что открытость Хайнаня будет возрастать", - подытожил он.

В январе администрация провинции сообщила, что к 2025 году все местные пограничные пункты таможенного контроля прекратят работу в нынешнем режиме. По словам секретаря хайнаньского парткома Шэнь Сяомина, к 2023 году для этого будут созданы необходимые условия, а затем в течение двух лет власти планируют согласовать второстепенные детали нового механизма. Примерно через три года все жители острова станут относиться к категории населения офшорной территории с особым юридическим статусом, отличающимся от всех прочих граждан материкового Китая.