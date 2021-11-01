Канберра и Сеул создали партнерство для развития экологически чистых технологий

СИДНЕЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Австралия и Республика Корея договорились о партнерстве в области развития технологий с низким или нулевым уровнем выброса парниковых газов. Об этом в понедельник сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Глава правительства указал, что обе страны разделяют приверженность целям Парижского соглашения и придерживаются технологического подхода к их достижению, позволяющего сократить выбросы парниковых газов и "сохранить возможности для роста экономики и создания новых рабочих мест". "Мы обязуемся работать вместе в течение следующего десятилетия и в дальнейшем <…> для развития и широкого внедрения технологий с низким и нулевым уровнем выброса [парниковых газов], а также поддерживать обоюдные усилия в рамках выполнения обязательств по Парижскому соглашению", - указал Моррисон в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Премьер уточнил, что страны сосредоточатся в числе прочего на "технологиях производства чистого водорода и чистого аммиака, добычи железной руды и выплавки стали, а также создания водородных топливных элементов для электромобилей". "Мы обязуемся добиться ощутимого прогресса в развитии технологий и торговых цепочек для поставок водорода, стали и железной руды с низким уровнем выбросов, а также технологий улавливания, утилизации и хранения углерода. Эти задачи, как и укрепление сотрудничества в сфере декарбонизации, являются для нас первоочередными", - подчеркнул он.

Ожидается, что в рамках нового партнерства на первом этапе правительство Южной Кореи поддержит проекты по созданию новых цепочек поставок водорода между корейскими и австралийскими компаниями, а Австралия реализует ряд инициатив в сфере производства стали с использованием технологий с низким уровнем выброса парниковых газов.

Ранее Австралия заключила аналогичные партнерства с Индонезией, Германией, Сингапуром, Японией и Великобританией в рамках правительственной программы по созданию новых международных технологических партнерств с общим объемом финансирования в размере 565,8 млн австралийских долларов ($426,6 млн).