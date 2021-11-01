Томская компания удвоит мощности переработки главной экспортной сельхозкультуры региона

ТОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Компания "Сибирская олива" (входит в агрохолдинг "Сибирский премьер") в 2022 году планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь завода по производству рапсового масла и жмыха, которые в доле экспорта АПК из региона составляют порядка 30%. Стоимость второй очереди составляет порядка 1,5 млрд рублей, а его введение позволит вдвое увеличить мощности по переработке сельхозкультуры - до 120 тыс. тонн в год, сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Кнорр.

Завод по производству рапсового масла стоимостью 1,2 млрд рублей открылся под Томском в ноябре 2019 года. Продукцию предприятия "Сибирская олива" (входит в агрохолдинг "Сибирский премьер") экспортируют преимущественно в Китай и Юго-Восточную Азию. Мощность переработки завода - 60 тыс. тонн в год.

"Сибирская олива" продолжает развиваться, с нуля за два года они поднялись до 28% от экспорта продукции АПК. В следующем году они должны завершить инвестиционный проект в 1,5 млрд рублей по строительству второй очереди (завода) по переработке масличных культур. Там будут дополнительные производственные мощности по переработке, складские емкости для хранения рапса и готовой продукции. Около 60 тыс. тонн (мощности по переработке нового завода в год)", - сказал Кнорр.

Вице-губернатор уточнил, что для загрузки новых мощностей будет завозиться рапс из соседних Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей, а на рынки азиатских стран будет выходить не сырье, а уже готовая продукция.

С 2018 года рапс является одной из основных экспортных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Томской области. В регионе возделыванием рапса занимаются свыше 20 хозяйств. Большая его часть вывозится после переработки в жмых и масло за пределы региона, в том числе за рубеж - продукция из рапса составляет около 30% от общего объема экспорта продукции АПК - более 13 млн долларов США. В конце 2019 года губернатор Сергей Жвачкин поручил аграриям региона к 2025 году нарастить объем производства рапса с 28 тыс. тонн до 50 тыс. тонн в год. По итогам уборочной кампании, аграрии Томской области получили рекордный урожай главной экспортной сельхозкультуры региона - рапса - 47 тыс. тонн в бункерном весе, что на 17% больше, чем годом ранее.