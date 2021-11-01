"Известия": "Совет рынка" предлагает удвоить штрафы за электроэнергию для юридических лиц

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ассоциация "НП Совет рынка" предлагает увеличить штрафы за неуплату за электроэнергию для юридических лиц до 400 тыс. рублей. Такая инициатива уже направлена в Минэнерго РФ, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на главу организации Максима Быстрова.

"НП Совет рынка" предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих за потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100-200 тыс. рублей до 200-400 тыс.", - рассказал Быстров изданию.

Также ассоциация предлагает исключить возможность замены штрафа на предупреждение или ужесточить наказание за повторные нарушения в течение года. Быстров пояснил газете, что инициативы касаются санкций для так называемых неотключаемых потребителей, тех неплательщиков, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения. К ним относятся предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, опасные производства, добавил он.

В Минэнерго газете сообщили, что изучат предложения организации. "Минэнерго выступает за обеспечение своевременной оплаты потребленных энергоресурсов как гарантии надежности энергоснабжения потребителей, вместе с тем занимает взвешенную позицию по данному вопросу", - отметили там.

В ведомстве добавили, что итоговая позиция будет сформирована после проведения всесторонней оценки предложений "Совета рынка".