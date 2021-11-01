Котировки в Гонконге снизились на фоне спада активности в производственном секторе КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 ноября. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в понедельник снижением котировок на фоне данных об ухудшении деловой активности производственного сектора экономики КНР. Индекс Hang Seng сократился на 108,89 пункта (0,43%), до значения 25 268, свидетельствуют данные этой площадки.

Вслед за этим падение биржевого индикатора ускорилось до 1,5%. Отрицательной динамикой охвачены активы, связанные с автомобильной промышленностью, сырьевым сектором, высокими технологиями. При этом в положительной зоне закрепились ценные бумаги китайских банков.

На 4,2% подешевели акции автозавода Greatwall Motor, на 5,13% ухудшились позиции производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Котирующиеся в Гонконге акции российского алюминиевого гиганта "Русал" в середине утренних торгов потеряли 4,59%, опустившись до 7,48 гонконгского доллара ($0,96).

В воскресенье Государственное статистическое управление КНР объявило о снижении индекса деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за октябрь на 0,4 процентных пункта, до 49,2. На этом фоне в отрицательной зоне также открылись торги на фондовых площадках материкового Китая: в Шанхае и Шэньчжэне снижение составило от 0,4 до 0,48%.