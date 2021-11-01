Индекс PMI производственного сектора Китая в октябре вырос до 50,6

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора Китая в октябре текущего года вырос на 0,6 процентных пункта (п. п.) по сравнению с сентябрем и составил 50,6, тем самым вернувшись в зону расширения. Об этом в понедельник сообщило финансовое издание "Цайсинь".

В августе показатель снизился на 1,1 п. п. до отметки 49,2 и впервые с мая 2020 года оказался ниже критической отметки в 50,0. В сентябре индекс повысился на 0,8 п. п. до 50,0.

Как отмечается в докладе "Цайсинь", перебои с поставками электроэнергии и нехватка сырья привели к снижению производства в октябре. Однако в целом сектор демонстрирует положительную тенденцию, которая обусловлена ростом спроса. Как сообщает издание, подындекс новых заказов в октябре вырос до максимума за четыре месяца. При этом спрос обеспечивался со стороны внутреннего рынка, подындекс экспортных заказов продолжил снижаться третий месяц подряд.

В докладе подчеркивается, что инфляционное давление по-прежнему остается высоким: субиндекс закупочных цен находится в зоне расширения 17-й месяц подряд, в октябре он вырос до максимума с 2017 года. Этому способствовало увеличение цен на сырье, рост цен на энергоносители и грузоперевозки. Подындекс отпускных цен также продемонстрировал рост и достиг максимума за пять месяцев.

Снижение производства вызвало напряженную ситуацию в сфере занятости, передает "Цайсинь". Подындекс занятости находится ниже критической отметки 50,0 третий месяц подряд. Несмотря на трудности в секторе, пишет издание, представители отрасли все же сохраняют оптимистические настроения. Субиндекс деловых ожиданий находится выше критической линии, однако его значение несколько ниже, чем в сентябре.

Как сказал ведущий аналитик издания Ван Чжэ, несмотря на то что производственная активность в октябре возросла, понижательное давление на экономику все же существует. По его словам, закупочные цены росли быстрыми темпами, что оказало большое влияние на всех участников производственной цепочки. Кроме того, указал аналитик, в конце октября в ряде регионов Китая были выявлены локальные вспышки коронавируса, что также может оказать негативное воздействие на производственный сектор.

Индекс PMI

Индекс PMI, рассчитываемый изданием "Цайсинь", пришел на смену индексу, которым занимались экономисты банка HSBC (Эйч-эс-би-си). Показатели издания и официальные данные Государственного статистического управления КНР не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета. Согласно данным Государственного статистического управления КНР, индекс PMI производственного сектора в октябре снизился на 0,4 п. п. и составил 49,2.

Расположение PMI и входящих в него субиндексов на отметке 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности сектора экономики на одном уровне. Превышение этого порога свидетельствует о росте активности в отрасли.